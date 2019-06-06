Депутаты гордумы выступили против мнения Высокинского и храма в сквере

Кроме того, депутат Киселев, вошедший в рабочую группу от движения «Парки и скверы», высказывался за необходимость исключения спорного места из списка вероятных мест для строительства храма.

Остальные члены комиссии либо отмалчивались, либо придерживались позиции мэра Высокинского — сквер, наряду с другими вариантами, должен появиться в опросном листе для голосования.