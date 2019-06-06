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Депутаты гордумы выступили против мнения Высокинского и храма в сквере

13:43, 06 Июнь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Алексей Вихарев готовит заявление об исключении из опроса по строительству храма святой Екатерины площадки у театра драмы.

В понедельник, 10 июня, на заседании рабочей группы по строительству храма святой Екатерины Алексей Вихарев сделает официальное заявление. Депутат намерен исключить из возможных вариантов сквер у театра драмы, который стал местом городского протеста. «Чтобы снизить накал эмоций, вернуть в город мир, ее придется вычеркнуть из шорт-листа», — цитирует Вихарева ЕАН.

Гордуму в рабочей группе представляют восемь депутатов: Александр Колесников, Елена Бондаренко, Алексей Мещеряков, Алексей Вихарев, Григорий Вихарев, Михаил Вечкензин и Олег Гордеев. Ранее только коммунист Гордеев высказывался за сохранение сквера у театра драмы.
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Кроме того, депутат Киселев, вошедший в рабочую группу от движения «Парки и скверы», высказывался за необходимость исключения спорного места из списка вероятных мест для строительства храма.

Остальные члены комиссии либо отмалчивались, либо придерживались позиции мэра Высокинского — сквер, наряду с другими вариантами, должен появиться в опросном листе для голосования.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Скверная история, депутаты, Екатеринбург, гордума, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, Александр Высокинский, Алексей Вихарев
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