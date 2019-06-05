В очередь за Макаровским мостом встала развязка у «Калины»

После Макаровского моста в Екатеринбурге займутся реконструкцией развязки у Калины. О планах рассказал глава комитета по транспорту Николай Сметанин. « Объект материалоемкий , сложный из-за пересечения с транссибом». Для него уже разработали проектную документацию , в ближайшее время минтранс передаст документы мэрии. К работам планируют приступить в 2020 году.





Следующими должны провести обследование на мосту через Исеть по Малышева , а также Царского моста по Декабристом. После этого запроектирован мост между Папанина и Опалихинской.



