В очередь за Макаровским мостом встала развязка у «Калины»
15:33, 05 Июнь 2019
Работы начнутся в 2020 году.
После Макаровского моста в Екатеринбурге займутся реконструкцией развязки у Калины. О планах рассказал глава комитета по транспорту Николай Сметанин. «Объект материалоемкий, сложный из-за пересечения с транссибом». Для него уже разработали проектную документацию, в ближайшее время минтранс передаст документы мэрии. К работам планируют приступить в 2020 году.
Следующими должны провести обследование на мосту через Исеть по Малышева, а также Царского моста по Декабристом. После этого запроектирован мост между Папанина и Опалихинской.
Сейчас в Екатеринбурге продолжается реконструкция Макаровского моста. Первый этап работ продлится до ноября. Автомобилисты смогут вернуться на территорию моста уже 1 июля.
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