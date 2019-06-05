В Екатеринбурге вынесут приговор застройщикам дома на Щербакова, 20
11:29, 05 Июнь 2019
Руководители компании оставили без квартир 200 дольщиков.
Чкаловский суд Екатеринбурга 5 июня вынесет приговор руководителями строительной компании «Рубикон-Аэро Инвест», которая возводила скандальный долгострой на Щербакова, 20. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с деньгами дольщиков на сумму 548,7 миллиона рублей.
Компания начала возводить дом на Щербакова, 20 еще в 2010 году. Первый дом ввели в эксплуатацию в конце 2011 года, второй — в конце 2014 года, а с третьим возникли проблемы. Чтобы получить деньги на строительство, финансовый и гендиректор компании продал все 200 квартир за 782 миллиона рублей. На счет «Рубикон-Аэро Инвест» поступили по договорам долевого участия 387,8 миллиона рублей. По версии следствия, обвиняемые потратили их на себя. Поскольку все квартиры в третьем доме уже были проданы, застройщики не смогли привлекать дополнительные средства на строительство. Работы на объекте остановились.
«Для неотвратимости наказания органами внутренних дел была проделана масштабная работа. Проведен ряд судебных, бухгалтерских и строительных судебных экспертиз, очных ставок, допрошено более 500 человек, изъято и изучено свыше сотни документов. Возбуждены уголовные дела по признакам
преступлений», — сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Кроме того, гендиректор компании предоставил в один из банков ложные сведения, которые позволили открыть кредитную линию застройщику. Полученные 60 миллионов рублей предприниматели присвоили.
Дольщики не раз устраивали акции протеста, пытаясь привлечь внимание властей. После того, как они написали президенту РФ Владимиру Путину, в дело вмешалась прокуратура и областной минстрой. Новым инвестором проекта назначили САИЖК, который предложил людям квартиры в другом доме — на Рощинской. На предложение согласились 76 семей из 112. Остальные продолжают ждать свои квартиры.
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