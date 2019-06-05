В Екатеринбурге вынесут приговор застройщикам дома на Щербакова, 20

Чкаловский суд Екатеринбурга 5 июня вынесет приговор руководителями строительной компании « Рубикон-Аэро Инвест», которая возводила скандальный долгострой на Щербакова , 20. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с деньгами дольщиков на сумму 548,7 миллиона рублей.





Компания начала возводить дом на Щербакова, 20 еще в 2010 году. Первый дом ввели в эксплуатацию в конце 2011 года, второй — в конце 2014 года, а с третьим возникли проблемы. Чтобы получить деньги на строительство, финансовый и гендиректор компании продал все 200 квартир за 782 миллиона рублей. На счет «Рубикон-Аэро Инвест» поступили по договорам долевого участия 387,8 миллиона рублей. По версии следствия, обвиняемые потратили их на себя. Поскольку все квартиры в третьем доме уже были проданы, застройщики не смогли привлекать дополнительные средства на строительство. Работы на объекте остановились.

« Для неотвратимости наказания органами внутренних дел была проделана масштабная работа. Проведен ряд судебных , бухгалтерских и строительных судебных экспертиз , очных ставок , допрошено более 500 человек , изъято и изучено свыше сотни документов. Возбуждены уголовные дела по признакам

преступлений», — сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.





Кроме того , гендиректор компании предоставил в один из банков ложные сведения , которые позволили открыть кредитную линию застройщику. Полученные 60 миллионов рублей предприниматели присвоили.





