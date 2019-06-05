В Екатеринбурге собирают деньги на такси для детей-инвалидов

« Живи , малыш» собирает деньги на благотворительное такси для детей-инвалидов в Екатеринбурге. Ребят , прикованных к креслу , будут бесплатно отвозить в больницу , школу или на кружки. Для этого необходимо купить оборудованный автомобиль за 1,3 миллиона рублей. Сбор средств идет на краудфандинговой платформе ФондЖивималыш» собирает деньги на благотворительное такси для детей-инвалидов в Екатеринбурге. Ребятприкованных к креслубудут бесплатно отвозить в больницушколу или на кружки. Для этого необходимо купить оборудованный автомобиль за 1,3 миллиона рублей. Сбор средств идет на краудфандинговой платформе Planeta.ru . Пока что удалось собрать только 92 тысячи.





В Екатеринбурге социальное такси для детей-инвалидов запустили в марте 2019 года. Деньги на первый автомбиль также собрали в интернете. Очередь на поездки образовалась в первый же день работы службы , поэтому автопарк решили расширить. Сбор средств про длится 75 дней. Пожертвовать можно любую сумму.







