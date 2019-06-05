В Екатеринбурге собирают деньги на такси для детей-инвалидов
08:40, 05 Июнь 2019
Ребят бесплатно будут возить в школы, больницы и кружки.
Фонд «Живи, малыш» собирает деньги на благотворительное такси для детей-инвалидов в Екатеринбурге. Ребят, прикованных к креслу, будут бесплатно отвозить в больницу, школу или на кружки. Для этого необходимо купить оборудованный автомобиль за 1,3 миллиона рублей. Сбор средств идет на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Пока что удалось собрать только 92 тысячи.
В Екатеринбурге социальное такси для детей-инвалидов запустили в марте 2019 года. Деньги на первый автомбиль также собрали в интернете. Очередь на поездки образовалась в первый же день работы службы, поэтому автопарк решили расширить. Сбор средств продлится 75 дней. Пожертвовать можно любую сумму.
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