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В Екатеринбурге собирают деньги на такси для детей-инвалидов

08:40, 05 Июнь 2019
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Фото: фонд «Живи, малыщ»
Ребят бесплатно будут возить в школы, больницы и кружки.
Фонд «Живи, малыш» собирает деньги на благотворительное такси для детей-инвалидов в Екатеринбурге. Ребят, прикованных к креслу, будут бесплатно отвозить в больницу, школу или на кружки. Для этого необходимо купить оборудованный автомобиль за 1,3 миллиона рублей. Сбор средств идет на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Пока что удалось собрать только 92 тысячи.

В Екатеринбурге социальное такси для детей-инвалидов запустили в марте 2019 года. Деньги на первый автомбиль также собрали в интернете. Очередь на поездки образовалась в первый же день работы службы, поэтому автопарк решили расширить. Сбор средств продлится 75 дней. Пожертвовать можно любую сумму.



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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, инвалиды, дети, благотворительность, Екатеринбург
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