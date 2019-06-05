Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге на 10% выросли цены на бойлеры

13:17, 05 Июнь 2019
_27918-147.jpg
Фото: freepik.com
При этом за год и спрос, и предложение на товар упали.

Бойлеры в Екатеринбурге подорожали на 10% за год, до восьми тысяч рублей. В большинстве российских городов спрос и предложение на водонагреватели увеличился, но не в уральской столице: у нас и то, и другое упало — на 10% и 2% соответственно.

Летом 2018 года спрос на бойлеры, тазы, ведра увеличился почти в два раза. Подорожали и сами товары: средняя цена бойлеров в городе выросла на 15% и составила 14,5 тысячи рублей. Горожане закупались этими товарами перед опрессовками, которые уже начались и в этом сезоне.

Утиные истории
Как привлечь внимание к благотворительности и влюбить в себя весь город.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге на 10% выросли цены на бойлеры»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, водонагреватель, Екатеринбург, бойлер
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
05 июня в 19:30
С Ольга Славникова
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
14 июня в 19:30
С Виктор Лошак