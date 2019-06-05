В Екатеринбурге на 10% выросли цены на бойлеры
13:17, 05 Июнь 2019
При этом за год и спрос, и предложение на товар упали.
Бойлеры в Екатеринбурге подорожали на 10% за год, до восьми тысяч рублей. В большинстве российских городов спрос и предложение на водонагреватели увеличился, но не в уральской столице: у нас и то, и другое упало — на 10% и 2% соответственно.
Летом 2018 года спрос на бойлеры, тазы, ведра увеличился почти в два раза. Подорожали и сами товары: средняя цена бойлеров в городе выросла на 15% и составила 14,5 тысячи рублей. Горожане закупались этими товарами перед опрессовками, которые уже начались и в этом сезоне.
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