Свердловские газовики заплатят 2,4 миллиона за устроенный пожар
12:34, 05 Июнь 2019
Теперь женщина сможет восстановить квартиру, которую по чужой войне уничтожил огонь.
Компания «ГАЗЭКС» выплатит 2,4 миллиона рублей за пожар, устроенный в квартире свердловчанки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным ведомства, 18 января 2019 года газовики проводили техническое обслуживание в одном из домов в Нижней Салды. Пожар произошел, когда рабочие заменяли кран и опускали его к газовой плите.В итоге пламя полностью уничтожило квартиру.
Поэтому свердловская прокуратура потребовала взыскать к «ГАЗЭКС» деньги, чтобы восстановить квартиру и возместить моральный ущерб: погорельцу присудили 2,4 миллиона на ремонт, двадцать тысяч на компенсацию морального вреда, десять тысяч на независимую экспертизу.
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