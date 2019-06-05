Свердловская область заняла последнюю строчку экологического рейтинга

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Глава « Зеленого патруля», член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин считает , что экологическая ситуация ухудшается , в том числе , из-за провалов в мусорной реформе. « Мусорная реформа в России продолжает буксовать , подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи , установленные для реализации реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Вместо создания технопарков по переработки отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны», — высказался Нагибин.





Директор природоохранных программ « Зеленого патруля» Роман Пукалов сообщил , что в нацпроекте « Экология» не хватает места для всех городов , где будут бороться с загрязнением воздуха. Их там всего 12 , тем временем в скорейших мерах нуждаются города Приморья , Иркутской области и Урала , жители которых продолжают жаловаться на грязный воздух.

Свердловская область снова заняла последнюю строчку национального экологического рейтинга. Перед ней традиционно разместилась Челябинская область. Также среди самых загрязненных субъектов РФ оказались ИркутскаяНижегородскаяОренбурргская областиКрасноярский крайМосковская область и Забайкальский край.