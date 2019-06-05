«Сам виноват»: Кексину грозит 15 суток за шествие фанатов «Спартака»

по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ

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рганизацию несанкционированной акции. По этой статье ему грозит штраф до 20 тысяч или 15 суток ареста. В

разговоре с ЕТВ ресторатор признал свою вину и готов понести наказание.