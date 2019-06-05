«Сам виноват»: Кексину грозит 15 суток за шествие фанатов «Спартака»
13:50, 05 Июнь 2019
Известного ресторатора обвинили в организации несанкционированной акции.
Известный ресторатор Евгений Кексин может получить 15 суток за несанкционированное шествие фанатов «Спартака» 4 мая. Тогда колонна болельщиков под руководством Кексина прошла от Плотинки до «Екатеринбург Арены» — москвичи жгли петарды и скандировали кричалки.
Завтра Евгения Кексина будут судить в Ленинском районном суде по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ — грубо говоря, за организацию несанкционированной акции. По этой статье ему грозит штраф до 20 тысяч или 15 суток ареста. В разговоре с ЕТВ ресторатор признал свою вину и готов понести наказание.
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Евгений Кексин
ресторатор
Это была несогласованная история, сами виноваты. Поговорили тогда со стоящими рядом полицейскими. Говорят: «Не согласовали? Ну, идите, только без инцидентов. Понятно, что могли наказать. Теперь в любом случае какое-то наказание будет. В следующие разы будем согласовывать [шествия].
Евгений Кексин уточнил, что не собирал шествие. Уже на месте болельщики выбрали ресторатора лидером колонны, сославшись на его известность.
Болельщики «Спартака» традиционно проводят яркие выезды в Екатеринбург, а ресторатор Евгений Кексин с детства болеет за красно-белых и старается не пропускать матчи любимой команды против «Урала».
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