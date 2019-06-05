Противники проекта Зеленой рощи придумали, как проучить мэрию
08:00, 05 Июнь 2019
В екатеринбургском парке снова обсудили будущее благоустройство. Участники договорились искать недочеты и прийти к Высокинскому.
В Зеленой роще снова встретились жители Екатеринбурга, недовольные предстоящей реконструкцией парка. Из-за плохой погоды в обсуждении поучаствовали только десять человек. В самом начале урбанист Владимир Злоказов рассказал собравшимся об итогах прошедшего месяца: мэрия так и не внесла корректировки в спорный проект и отыграла тендер, не воспользовавшись его технической отменой. «Высокинский обещал все еще раз пересмотреть, но это было сотрясанием воздуха», — считает Злоказов.
Владимир Злоказов рассказал, что размещал на всех деревьях, отведенных под вырубку, информационные листовки, но их быстро срывали. Участники обсуждения решили, что теперь сосны, стоящие на пути проекта нужно пометить белой краской. Со своей стороны Злоказов намерен привлечь дендролога, который вынесет заключение о здоровье деревьев.
Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Участникам также не понравилось, что благоустраивать парк будет компания «Свердловскавтодор», специализирующаяся на ремонте дорог. По словам Злоказова, такие специалисты обычно не церемонятся с окружающей средой и не защищают стволы деревьев и их корневую систему от повреждений. Также жители предполагают, что парк пострадает во время проведения электросетей.
Владимир Злоказов решил, что теперь всем нужно пристально следить за реконструкцией проекта, фотографировать и обсуждать все недочеты.
«Даже если мы ничего не сможем сделать по изменению этого проекта, то сделаем, чтобы это не повторилось в будущем. Люди, которые принимали такие решения, должны понести репутационные потери», — считает Злоказов.
В ближайшее время активисты намерены провести еще одну встречу. Чтобы обратить внимане на проект, они намерены прийти на прием к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и устроить в парке одиночный пикет.
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