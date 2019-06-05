Противники проекта Зеленой рощи придумали, как проучить мэрию

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Владимир Злоказов рассказал , что размещал на всех деревьях , отведенных под вырубку , информационные листовки , но их быстро срывали. Участники обсуждения решили , что теперь сосны , стоящие на пути проекта нужно пометить белой краской. Со своей стороны Злоказов намерен привлечь дендролога , который вынесет заключение о здоровье деревьев.

В Зеленой роще снова встретились жители Екатеринбурганедовольные предстоящей реконструкцией парка. Из-за плохой погоды в обсуждении поучаствовали только десять человек. В самом начале урбанист Владимир Злоказов рассказал собравшимся об итогах прошедшего месяца: мэрия так и не внесла корректировки в спорный проект и отыграла тендерне воспользовавшись его технической отменой.— считает Злоказов.