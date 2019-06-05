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Перекресток Челюскинцев — Бориса Ельцина полностью закроют на неделю

14:54, 05 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
С Макаровского моста продолжают уводить инженерные сети.
Из-за реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге полностью закроют движение на перекрестке Челюскинцев — Бориса Ельцина. На участке будут прокладывать коммуникационный тоннель, поэтому автомобилисты не смогут проехать там с 20 июня по 1 июня, рассказал глава комитета по строительсту Николай Сметанин.

Сейчас основные работы проходят на пересечении Гражданской и Челюскинцев. Его соединяют с отстроенной частью Макаровского моста. После завершения второго этапа работ под мостом появится съезд на улицу Никонова.

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Автомобильное движение по мосту запустят 1 июля. После этого продолжат прокладывать трамвайные пути, системы освещения и пешеходные тротуары. Трамвайное движения от вокзала в сторону Востойчной запустят только 1 сентября. Пешеходы до этого времени будут передвигаться по старой части моста. Второй этап реконструкции моста начнется в 2020 году.
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История, волнующая автомобилистов: важнейшей транспортной артерии предстоит ремонт. Сначала мост обрежут, а затем достроят. Следите за сюжетом вместе с ЕТВ.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Отрезок Макаровского моста, перекрытия, Ремонт, Макаровский мост, Свердловская область , Екатеринбург
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