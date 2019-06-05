Из-за реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге полностью закроют движение на перекрестке Челюскинцев — Бориса Ельцина. На участке будут прокладывать коммуникационный тоннель , поэтому автомобилисты не смогут проехать там с 20 июня по 1 июня , рассказал глава комитета по строительсту Николай Сметанин.





Сейчас основные работы проходят на пересечении Гражданской и Челюскинцев. Его соединяют с отстроенной частью Макаровского моста. После завершения второго этапа работ под мостом появится съезд на улицу Никонова.



