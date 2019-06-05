ОПС Куйвашева найдет способ поговорить с жителями Екатеринбурга

Общественный политический совет при губернаторе обсудил новые формы диалога между властью и жителями. «События в Екатеринбурге, разговоры о которых не утихают, показали, что нам не хватает дополнительной коммуникации», — написал председатель ОПС Сергей Бидонько в Instagram. Он решил, что в городе должны появиться новые площадки для обсуждения. Следить за этим вызвались представители ОНФ, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Мы, я говорю „мы“ — все люди, должны включать телевизор, слышать какие-то цифры и факты о развитии области, а потом должны видеть их у себя в городе, во дворе, у себя дома. От этого доверие к власти будет повышаться. Ведь сколько „халва“ не говори, слаще не становится», — отметил Сергей Бидонько.

После протестов в сквере Екатеринбурга губернатор также создал рабочую группу, которую возглавил Сергей Бидонько. Он поручил найти все спорные проекты благоустройства в регионе и еще раз обсудить их с жителями.