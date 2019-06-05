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ОПС Куйвашева найдет способ поговорить с жителями Екатеринбурга

17:28, 05 Июнь 2019
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Фото: департамент информполитики региона
Вице-губернатор решил усилить коммуникацию после протестов.

Общественный политический совет при губернаторе обсудил новые формы диалога между властью и жителями. «События в Екатеринбурге, разговоры о которых не утихают, показали, что нам не хватает дополнительной коммуникации», — написал председатель ОПС Сергей Бидонько в Instagram. Он решил, что в городе должны появиться новые площадки для обсуждения. Следить за этим вызвались представители ОНФ, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Мы, я говорю мы“ — все люди, должны включать телевизор, слышать какие-то цифры и факты о развитии области, а потом должны видеть их у себя в городе, во дворе, у себя дома. От этого доверие к власти будет повышаться. Ведь сколько халва“ не говори, слаще не становится», — отметил Сергей Бидонько.

После протестов в сквере Екатеринбурга губернатор также создал рабочую группу, которую возглавил Сергей Бидонько. Он поручил найти все спорные проекты благоустройства в регионе и еще раз обсудить их с жителями.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург
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