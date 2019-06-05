Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Национальные экспозиции на «Иннопроме» представят 14 стран

09:50, 05 Июнь 2019
yua.jpg
Следующим партнером промышленной выставки в Екатеринбурге станет Италия.

Национальные стенды на выставке «Иннопром — 2019» впервые представят Франция, Казахстан, Австрия и Тайвань. Всего в этом году будет представлено 14 национальных экспозиций, предыдущим рекордом было восемь. «В основном, это компании среднего бизнеса, и они рассматривают Свердловскую область как точку входа в Россию. Иннопром“ становится окном в Россию для иностранных компаний», — отметил директор деловой программы выставки Антон Атрашкин.

Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Главным партнером в этом году станет Турция. Представлять страну будут министр промышленности и министр торговли. В рамках культурной программы пройдет фестиваль турецкого кино и концерты. Всего на выставке ожидают 50 тысяч гостей. В 2020 году партнером «Иннопрома» станет Италия.

Утиные истории
Как привлечь внимание к благотворительности и влюбить в себя весь город.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Национальные экспозиции на «Иннопроме» представят 14 стран»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, ЭКСПО, выставка, Иннопром, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Коды «Иннопрома-2018»
События
Коды «Иннопрома-2018»
Промышленная выставка в Екатеринбурге приоткрыла дверь в будущее.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
05 июня в 19:30
С Ольга Славникова
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
14 июня в 19:30
С Виктор Лошак