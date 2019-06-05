Национальные экспозиции на «Иннопроме» представят 14 стран

Национальные стенды на выставке «Иннопром — 2019» впервые представят Франция, Казахстан, Австрия и Тайвань. Всего в этом году будет представлено 14 национальных экспозиций, предыдущим рекордом было восемь. «В основном, это компании среднего бизнеса, и они рассматривают Свердловскую область как точку входа в Россию. „Иннопром“ становится окном в Россию для иностранных компаний», — отметил директор деловой программы выставки Антон Атрашкин.

Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Главным партнером в этом году станет Турция. Представлять страну будут министр промышленности и министр торговли. В рамках культурной программы пройдет фестиваль турецкого кино и концерты. Всего на выставке ожидают 50 тысяч гостей. В 2020 году партнером «Иннопрома» станет Италия.