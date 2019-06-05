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Екатеринбуржцев перепишут в октябре 2020 года

10:51, 05 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Сейчас ищут специалистов для работы.

Администрация Екатеринбурга и Свердловскстат начали готовиться ко всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Сейчас ищут специалистов для подготовки и проведения переписи, сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургской мэрии. Нужны бригадиры-инструкторы территориального уровня, инструкторы районного уровня и уполномоченные по вопросам переписи.

Чтобы узнать информацию по вакансиям, обращайтесь в отдел статистики населения и здравоохранения по телефонам: 371-10-29, 371-20-19. Чтобы принять участие в работе регистратора, звоните уполномоченным по вопросам переписи по номеру: 358-02-39.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , перепись населения, люди, работа, Администрация Екатеринбурга, Свердловскстат
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