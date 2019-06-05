Екатеринбурженка рассталась с Porsche Cayenne из-за долга в 15 млн
10:07, 05 Июнь 2019
Женщина не заплатила госпошлину и не вернула деньги другому человеку.
Приставы забрали у екатеринбурженки спортивный кроссовер Porsche Cayenne из-за долга в 15 миллионов. Женщина не заплатила госпошлину и не захотела возвращать деньги другому человеку. Кроме того, у нее арестовали расчетные счета в банках, а самой должнице запретили выезжать из России, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Чтобы у екатеринбурженки не было соблазна вновь сесть за руль, машину передали на хранение специализированной организации.
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