Жители Вторчермета остались без горячей воды из-за долгов котельной
10:14, 04 Июнь 2019
К решению вопроса подключили прокуратуру.
Жители 221 дома в Чкаловском районе остались без горячей воды. Местная котельная, которую обслуживает ООО «ТЭК «Чкаловский», задолжала поставщику ресурса АО «Уралсевергаз». До погашения долга, топливо перестало поступать на энергетический комплекс. Без горячей воды остался 221 дом и 18 объектов социальной сферы. Районная администрация привлекла к решению вопроса прокуратуру.
С 26 мая в Екатеринбурге также начались опрессовки. Первый этап уже прошел, следующие отключения горячей воды планируются со 2 по 4 июля. Третий этап намечен на 13–15 августа. За время подготовки должны переложить 69,8 километра теплосетей, 1,7 километра водопровода и 10,9 километра канализации.
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