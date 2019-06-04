Жители Вторчермета остались без горячей воды из-за долгов котельной

Жители 221 дома в Чкаловском районе остались без горячей воды. Местная котельная , которую обслуживает ООО « ТЭК « Чкаловский», задолжала поставщику ресурса АО « Уралсевергаз». До погашения долга , топливо перестало поступать на энергетический комплекс. Без горячей воды остался 221 дом и 18 объектов социальной сферы. Районная администрация привлекла к решению вопроса прокуратуру.



