В свердловской колонии заключенные строят яхту для бизнесмена

Заключенные исправительной колонии № 12 строят яхту для бизнесмена. Эта история обсуждалась на встрече правозащитников с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой и представителями руководства регионального ГУФСИН, пишет ЕАН.

В рамках встречи общественники предложили съездить в колонию. «Выделила свой автомобиль, чтобы оперативно проверить все данные. Но совершенно рано еще что-либо афишировать», — отметила в разговоре с ЕАН Татьяна Мерзлякова.

Член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Михаил Борисов рассказал, что уже побывал в колонии и действительно видел там недостроенную яхту примерно метров десяти в длину. Активисту объяснили, что яхта строилась вполне легально. В ГУФСИН говорят, что речь идет не о яхте, а о лодке с парусом. Строительство ее началось в 2014 году по заказу предпринимателя, а заключенные за свой труд получали зарплату.