В Екатеринбурге приостановили снос башни на улице Червонной
19:19, 04 Июнь 2019
ЕТВ поговорил со всеми сторонами конфликта.
Подрядчик приостановил снос башни на улице Червонной на Екатеринбурга. В управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области поступило обращение о включении башни в реестр объектов культурного наследия. Об этом ЕТВ рассказал сам подрядчик, генеральный директор СТП-Уралмаш Денис Дранков. «По закону должны рассмотреть и дать ответ. В уведомлении не указывают, запрещено или нет нам сносить. Я притормозил [снос] в том плане — хотят ребята, ну пожалуйста. Самое главное чтобы здраво мыслили, что они делают», — сказал Дранков.
«Завтра будем делать подушку для обрушения. На нас администрация тоже давит. У нас осталось по сути три дня по контракту. Мы хотели вручную разобрать, но планы изменили — там очень толстая кладка. Долго очень. Нам проще обрушить сверху вниз. Сегодня еще и МЧС сделали предупреждение», — добавил подрядчик.
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Пресс-секретарь администрации Железнодорожного района Олег Четенов заявил, что контракт на снос заключен и нет оснований, чтобы его останавливать. «За те три года, что мы башней занимаемся — никаких вопросов по ней не возникало. Шли одни жалобы — от прокуратуры, от Роспотребнадзора и от людей. Поэтому мы не можем сейчас контракт взять и приостановить», — подчеркнул в разговоре с ЕТВ Олег Четенов. По его словам, у активистов, которые защищают башню, нет конкретных предложений.
Впрочем, защитник Червонной башни Ильдар Хабибуллин уже выработал план дальнейших действий. Для начала — ограничить доступ в башню, затем — придумать, как ее использовать дальше, определить архитектурный облик и проект, провести общественную презентацию, привлечь инвестиции и так далее. Словом, детально и четко прописанный план.
Конфликт вокруг Червонной башни разгорелся 2 июня, когда жители Сортировки стали активно выступать против сноса бывшей водонапорной башни. Вчера мы провели прямой эфир с места событий:
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