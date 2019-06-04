В Екатеринбурге приостановили снос башни на улице Червонной

Подрядчик приостановил снос башни на улице Червонной на Екатеринбурга. В управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области поступило обращение о включении башни в реестр объектов культурного наследия. Об этом ЕТВ рассказал сам подрядчик , генеральный директор СТП-Уралмаш Денис Дранков. « По закону должны рассмотреть и дать ответ. В уведомлении не указывают , запрещено или нет нам сносить. Я притормозил [снос] в том плане — хотят ребята , ну пожалуйста. Самое главное чтобы здраво мыслили , что они делают», — сказал Дранков.



