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Жители Екатеринбурга обсудят трамвайную ветку в Солнечный

16:01, 04 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Общественные слушания намечены на 12 июля. 

В Екатеринбурге пройдут общественные слушания по проекту межевания территории под строительство трамвайной линии в микрорайон Солнечный. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский. В обсуждении поучаствуют жители района и владельцы объектов, расположенных на земельном участке. Увидеть проект можно в холле второго этажа здания администрации на Ленина 24а. Оно открыто с 14 по 28 июня (в эти же сроки можно вносить обсуждения) по будням с 9:00 до 18:00. Обсуждать проект будут с 7 по 12 июня.

Трамвай планируют запустить по маршруту метро «Ботаническая» — остановка Мусорского — жилой район«Солнечный» — остановка ТЦ «Аутлет». В «Солнечный» будет ходить действующий трамвай № 34, который сейчас останавливается у Керамики. Соглашение о строительстве трамвайной линии между мэрией Екатеринбурга и генеральным застройщиком микрорайона «Форум-групп» подписали в 2017 году. К тому времени как его достроят, проезд в трамваях может подорожать.

Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, мэрия, Общественные слушания , трамваи, Солнечный
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