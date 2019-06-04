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Лжегазовик напал на слесарей «Екатеринбурггаза» во время проверки газа

16:58, 04 Июнь 2019
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Фото: wikimedia
Неизвестный мужчина распылил в лицо женщинам газовый баллончик.

Лжегазовик напал на слесарей «Екатеринбурггаза» во время проверки оборудования в доме на Советской № 15. Неизвестный мужчина в спецодежде представился сотрудником компании и зашел в квартиру пенсионерки. Он заявил, что хозяйке нужно срочно поменять газовый кран, иначе он выпишет ей штраф в пять тысяч рублей. За свою работу он запросил две тысячи рублей.

Старшая по дому заподозрила неладное и обратилась к бригаде слесарей «Екатеринбурггаз», которые проверяли оборудование в других квартирах. Оказалось, что он не имеет к компании никакого отношения. Двое слесарей вызвали полицию и поднялись в квартиру пенсионерки. Лжегазовик успел сбежать, распылив в лицо женщинам газовый баллончик. Слесарей госпитализировали в 23 городскую больницу с ожогами глаз и ушибами. Пострадали также хозяйка квартиры и старшая по подъезду. Все они написали заявление в полицию. В пресс-службе «Екатеринбурггаза» сообщили, что лжегазовик мог неправильно установить газовый кран, что могло привести к утечке.

«Делают все наспех, лишь бы денег срубить. Полная неразбериха и с документами: в удостоверении у этого работника была указана одна фамилия, в абонентской книжке он пишет уже другую, чтобы уйти от ответственности», — рассказывает начальник службы домовых сетей Производственного управления-2 АО «Екатеринбурггаз» Татьяна Ковалева.

Жителей Екатеринбурга просят всегда проверять удостоверение у людей в спецовке, которые приходят с проверкой. Сотрудники «Екатеринбурггаза» носят специальную форму и выписывают предписание прежде чем начать работы. Если возникли сомнения, проконсультироваться можно по номеру «104».

Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
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Фото: «Екатеринбурггаз»

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , газ, лжегазовики, мошенники
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