Свердловчане смогут оплачивать отправку посылок через телефон. Ранее сервис работал только на сайте Почты России, но теперь такая возможность появилась и в мобильном приложении. Оплата и оформление посылки онлайн позволяет отправить ее без очереди. Ее просто можно передать любому оператору. Затем отправление появляется в списке отслеживаемых, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения Почты России.

Чтобы отдать посылку, клиенту нужно оформить и оплатить ее на сайте Почты России, в приложении для Android или iOS. После этого необходимо упаковать отправление, распечатать и наклеить бланк, на котором уже будет номер для отслеживания, и за три дня отнести на почту. Не забудьте еще указать примерный вес посылки.

Как только сотрудник почты обработает отправление, вам придет уведомление о приеме и чек. Если у получателя есть электронная подпись, он сможет забрать посылку по коду в сообщении или push-уведомлению.