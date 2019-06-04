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Свердловчане смогут оплачивать отправку посылок через телефон

10:34, 04 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Ранее сервис работал только на сайте Почты России.

Свердловчане смогут оплачивать отправку посылок через телефон. Ранее сервис работал только на сайте Почты России, но теперь такая возможность появилась и в мобильном приложении. Оплата и оформление посылки онлайн позволяет отправить ее без очереди. Ее просто можно передать любому оператору. Затем отправление появляется в списке отслеживаемых, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения Почты России.

Чтобы отдать посылку, клиенту нужно оформить и оплатить ее на сайте Почты России, в приложении для Android или iOS. После этого необходимо упаковать отправление, распечатать и наклеить бланк, на котором уже будет номер для отслеживания, и за три дня отнести на почту. Не забудьте еще указать примерный вес посылки.

Как только сотрудник почты обработает отправление, вам придет уведомление о приеме и чек. Если у получателя есть электронная подпись, он сможет забрать посылку по коду в сообщении или push-уведомлению.

Органичный человек
Интервью с Тарасом Багинцом.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, отправление, посылка, Почта России, Свердловская область , Екатеринбург
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