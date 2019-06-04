Под Екатеринбургом загорелись склады с лаками и красками

Ночью в Арамиле, который находится примерно в 28 километрах от Екатеринбурга, загорелись два склада с лаками и красками. Черный густой столб дыма можно было наблюдать из Кольцово. На место выехали 50 сотрудников МЧС из Екатеринбурга, Арамиля и Сысерти. В тушении задействовали 21 машину. Пожарные потушили огонь за три часа, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Площадь возгорания составила 1,5 километра. Из-за высокой температуры разгерметизировались бочки с горюче-смазочными материалами, поэтому были хлопки и пожар распространялся дальше. После тушения специалисты провели замеры воздуха — превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не нашли.