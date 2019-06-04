Пьяного свердловчанина арестовали за балаган в суде

Жителя Сысерти судили за кражу в Екатеринбурге. К мировым судьям Железнодорожного района он приехал пьяным. На процессе мужчина матерился и размахивал руками. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, уральца просили прекратить балаган, но он не перестал мешать суду.

Тогда на свердловчанина составили протокол об административном правонарушении, а слушание по делу о краже перенесли. Мужчину передали правоохранителям.