Пьяного свердловчанина арестовали за балаган в суде
10:07, 04 Июнь 2019
Мужчина должен был получить наказание только за кражу, но теперь ему придется ответить еще за одну выходку.
Жителя Сысерти судили за кражу в Екатеринбурге. К мировым судьям Железнодорожного района он приехал пьяным. На процессе мужчина матерился и размахивал руками. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, уральца просили прекратить балаган, но он не перестал мешать суду.
Тогда на свердловчанина составили протокол об административном правонарушении, а слушание по делу о краже перенесли. Мужчину передали правоохранителям.
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