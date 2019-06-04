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Пьяного свердловчанина арестовали за балаган в суде

10:07, 04 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Мужчина должен был получить наказание только за кражу, но теперь ему придется ответить еще за одну выходку.

Жителя Сысерти судили за кражу в Екатеринбурге. К мировым судьям Железнодорожного района он приехал пьяным. На процессе мужчина матерился и размахивал руками. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, уральца просили прекратить балаган, но он не перестал мешать суду.

Тогда на свердловчанина составили протокол об административном правонарушении, а слушание по делу о краже перенесли. Мужчину передали правоохранителям.

Органичный человек
Интервью с Тарасом Багинцом.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, суд, кража, УФССП по Свердловской области, Свердловская область , Екатеринбург
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