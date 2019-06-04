«Петербургская политика» показала бессилие власти в протестах на Драме

Фонд « Петербургская политика» назвал екатеринбургские протесты в сквере у Драмтеатра главным региональным событием мая. Аналитики считают , что уличные выступления стали вызовом для региональных чиновников и показали их неумение решить общественные конфликты. Однако аналитики уверены , что события в Екатеринбурге носят локальный характер и не являются признаком приближающейся социологической « турбулентности».





« В случае обострения ситуации местным властям предстоит импровизировать , опираясь на свой личный опыт и не имея уверенности в том , что эта импровизация будет санкционирована сверху», — говорится в исследовании.





Эксперты « Петербургской политики» разработали шесть стратегий , которые региональные чиновники могут применять в случае протестов:





1. Протесты можно не замечать. Действия властей не будут провоцировать выступающих , но это может использовать оппозиция , давя на неспособность чиновников контролировать ситуацию.

2. Можно пойти на уступки. Это позволит признать какие-то недоработки , но покажет власть слабой.

3. Отвлечь отказом или ужесточить давление. Протестующие увидят кто здесь власть , но протестный потенциал никуда не денется и проявится позже.

4. Перехватить повестку через имитацию диалога. Так можно действовать если протестующие не могут сформулировать конкретные требования. Но стоит ли поощрять иллюзии о всемогуществе государства.

5. Стимулировать раскол в протестной среде. Нужно помочь некоторым активистам перехватить внимание на себя , чтобы заглушить остальной протестный актив. Но поощрение протестующих может дать сигнал будущим активистам.