«Петербургская политика» показала бессилие власти в протестах на Драме
13:05, 04 Июнь 2019
Аналитики рассказали, почему управленцы не смогли решить конфликт с храмом и как события будут развиваться дальше.
Фонд «Петербургская политика» назвал екатеринбургские протесты в сквере у Драмтеатра главным региональным событием мая. Аналитики считают, что уличные выступления стали вызовом для региональных чиновников и показали их неумение решить общественные конфликты. Однако аналитики уверены, что события в Екатеринбурге носят локальный характер и не являются признаком приближающейся социологической «турбулентности».
«В случае обострения ситуации местным властям предстоит импровизировать, опираясь на свой личный опыт и не имея уверенности в том, что эта импровизация будет санкционирована сверху», — говорится в исследовании.
Эксперты «Петербургской политики» разработали шесть стратегий, которые региональные чиновники могут применять в случае протестов:
1. Протесты можно не замечать. Действия властей не будут провоцировать выступающих, но это может использовать оппозиция, давя на неспособность чиновников контролировать ситуацию.
2. Можно пойти на уступки. Это позволит признать какие-то недоработки, но покажет власть слабой.
3. Отвлечь отказом или ужесточить давление. Протестующие увидят кто здесь власть, но протестный потенциал никуда не денется и проявится позже.
4. Перехватить повестку через имитацию диалога. Так можно действовать если протестующие не могут сформулировать конкретные требования. Но стоит ли поощрять иллюзии о всемогуществе государства.
5. Стимулировать раскол в протестной среде. Нужно помочь некоторым активистам перехватить внимание на себя, чтобы заглушить остальной протестный актив. Но поощрение протестующих может дать сигнал будущим активистам.
6. Отсрочить решение. Нужно демонстрировать готовность к диалогу и совершать формальные действия, которые нельзя будет назвать ни слабостью, ни административным давлением. однако сама проблема никуда не денется. (Екатеринбург движется по этому пути, судя по последнему заседанию).
Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
После майских протестов Свердловская область потеряла позиции в рейтинге устойчивости. Регион занимает последнее место в списке территорий со средними показателями. По мнению исследователей, протесты всегда болезненно влияют на управленческую систему. Чиновники начинают искать заказчика протестов, «мировую закулису», на уступки протестующим идти не хотят, боясь разрушить управленческую систему. Также протестная активность входит в личный KPI управленцев, что заставляет их скрывать часть волнений, используя административный ресурс. Также есть темы, традиционно не поощряемые к обсуждению. В их число входит церковь, поэтому власти Екатеринбурга и не могли быстро среагировать на выступления в сквере.
«В условиях административных ограничений на проведение массовых акций любая из них легко становится политической по содержанию и восприятию. Как следствие, отношение чиновников к ней нередко является невротическим — то есть не соразмерным реальным масштабам обозначившейся проблемы».
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