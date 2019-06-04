«Остались приятные хлопоты»: в Екатеринбурге достраивают конгресс-холл

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На стройплощадке уже установили оборудование и механизмы трансформируемой сцены, отвечающие за смену задников, декораций, кулис, падуг, подъемно-опускных площадок. В зале сейчас ставят эргономичные сидения. На площадке установмли шесть эскалаторов, девять лифтов и четыре подъемника.