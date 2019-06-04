«Остались приятные хлопоты»: в Екатеринбурге достраивают конгресс-холл
18:53, 04 Июнь 2019
До открытия осталось меньше двух недель.
Конгресс-холл в Екатеринбурге достроят до 17 июня, когда намечен ввод в эксплуатацию. Сейчас в здании заканчивают отделывать внутренние помещения, сообщает департамент информполитики Свердловской области. «Остались только приятные хлопоты, весь основной массив строительства такого сложного объекта пройден», — отметил генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.
На стройплощадке уже установили оборудование и механизмы трансформируемой сцены, отвечающие за смену задников, декораций, кулис, падуг, подъемно-опускных площадок. В зале сейчас ставят эргономичные сидения. На площадке установмли шесть эскалаторов, девять лифтов и четыре подъемника.
ЕТВ подробно рассказывал, как устроен конгресс-холл здесь. Изначально он стоил четыре миллиарда рублей.
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