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«Остались приятные хлопоты»: в Екатеринбурге достраивают конгресс-холл

18:53, 04 Июнь 2019
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области
До открытия осталось меньше двух недель.
Конгресс-холл в Екатеринбурге достроят до 17 июня, когда намечен ввод в эксплуатацию. Сейчас в здании заканчивают отделывать внутренние помещения, сообщает департамент информполитики Свердловской области. «Остались только приятные хлопоты, весь основной массив строительства такого сложного объекта пройден», — отметил генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

На стройплощадке уже установили оборудование и механизмы трансформируемой сцены, отвечающие за смену задников, декораций, кулис, падуг, подъемно-опускных площадок. В зале сейчас ставят эргономичные сидения. На площадке установмли шесть эскалаторов, девять лифтов и четыре подъемника.

ЕТВ подробно рассказывал, как устроен конгресс-холл здесь. Изначально он стоил четыре миллиарда рублей.

Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Конгресс центр, Конгресс-холл
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