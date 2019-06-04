О защите сквера в Екатеринбурге знают 59% россиян

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Социологи также сравнили узнаваемости « скверной истории», протестов в Архангельске против строительства полигона Шиес и протестов против переноса границы между Ингушетией и Чечней: о конфликте вокруг строительства храма святой Екатерины слышали в 1,5-2 раза больше людей.





27% участников соцопроса заявили , что могут выйти на улицы , если почувствуют , что их уровень жизни падает , а права нарушаются. 69% россиян не собираются участвовать в акциях протеста.

Большинство россиян слышали о протестах в Екатеринбурге. 17% респондентов внимательно следили за развитием событий в сквере у Драмтеатра42% что-то об этом слышали. Остальные люди ничего не знают об акциях в уральской столицеговорится в исследованииЛевада Центра».