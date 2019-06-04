О защите сквера в Екатеринбурге знают 59% россиян
13:08, 04 Июнь 2019
Почти каждый пятый активно следил за событиями середины мая.
Большинство россиян слышали о протестах в Екатеринбурге. 17% респондентов внимательно следили за развитием событий в сквере у Драмтеатра, 42% что-то об этом слышали. Остальные люди ничего не знают об акциях в уральской столице, говорится в исследовании «Левада Центра».
Социологи также сравнили узнаваемости «скверной истории», протестов в Архангельске против строительства полигона Шиес и протестов против переноса границы между Ингушетией и Чечней: о конфликте вокруг строительства храма святой Екатерины слышали в 1,5-2 раза больше людей.
27% участников соцопроса заявили, что могут выйти на улицы, если почувствуют, что их уровень жизни падает, а права нарушаются. 69% россиян не собираются участвовать в акциях протеста.
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