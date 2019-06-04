На Шарташский лесопарк потратят еще 230 миллионов
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области потратит 230,7 миллиона рублей на благоустройство Шарташского лесопарка. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. За эти деньги подрядчик должен сделать дорожку 5,6 километра, экологическую тропу 0,8 километра и еще сеть дорожек протяженностью 4,6 километра.
Кроме того, победителю аукциона придется оборудовать волейбольную, баскетбольную и две детские площадки, место для катания на горном велосипеде. Также в Шарташском лесопарке должна быть спортивная трасса для собак. Вместе с тем, здесь установят каменоломню «Каменная чаша», сенсорную площадку, малые архитектурные формы и лодочную пристань. Победителя тендера определят 21 июня.
Ранее уже было известно, что в 2019 году на благоустройство Шарташа выделят деньги. Сумму в 236 миллионов указали в проекте бюджета Свердловской области. В сентябре 2018 года на госзакупках появился конкурс на велодорожки в парке. Их должны проложить к декабрю 2020 года.
Поэтесса Александра Аксенова на правах коренной жительницы ЖБИ и завсегдатая Шарташского лесопарка анализировала действия директора зеленой зоны Артура Зиганшина. Об этом ЕТВ рассказывал здесь.