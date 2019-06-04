На протестующего в сквере у Драмтеатра завели уголовное дело

Екатеринбуржцу Станиславу Мельниченко грозит уголовное наказание за оскорбление полицейского во время протестов в сквере у Драмтеатра. Информацию подтвердил адвокат Алексей Бушмаков, который представлял интересы обвиняемого на допросах. По версии следствия протестующий высказывал нецензурные выражения сотруднику МВД, а также использовал оскорбляющие жесты.

Сейчас со Станислава Мельниченко взяли подписку о невыезде. Ранее его уже оштрафовали на 12 тысяч рублей за участие в скверном протесте у театра. Согласно части пятой статьи 20.2 КоАП мужчина нарушил порядок проведения публичного мероприятия.

Теперь Мельниченко проходит по статье 319 УК РФ. За оскорбление представителя власти его могут оштрафовать еще на 40 тысяч рублей или заставить выполнять обязательные или исправительные работы.