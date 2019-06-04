Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

На протестующего в сквере у Драмтеатра завели уголовное дело

11:44, 04 Июнь 2019
ghjntcn.jpg
Фото: ЕТВ
Станислава Мельниченко обвинили в том, что он оскорбил полицейского.

Екатеринбуржцу Станиславу Мельниченко грозит уголовное наказание за оскорбление полицейского во время протестов в сквере у Драмтеатра. Информацию подтвердил адвокат Алексей Бушмаков, который представлял интересы обвиняемого на допросах. По версии следствия протестующий высказывал нецензурные выражения сотруднику МВД, а также использовал оскорбляющие жесты.

Сейчас со Станислава Мельниченко взяли подписку о невыезде. Ранее его уже оштрафовали на 12 тысяч рублей за участие в скверном протесте у театра. Согласно части пятой статьи 20.2 КоАП мужчина нарушил порядок проведения публичного мероприятия.

Теперь Мельниченко проходит по статье 319 УК РФ. За оскорбление представителя власти его могут оштрафовать еще на 40 тысяч рублей или заставить выполнять обязательные или исправительные работы.

Органичный человек
Интервью с Тарасом Багинцом.
Протестующие в сквере у Драмы
Защитник сквера получил 7 суток за фразу: «Ты что, бог в погонах?»
Участников акций протеста в Екатеринбурге арестовали на 125 суток
Жертва протестов: суд признал в Анне Балтиной организатора беспорядков
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «На протестующего в сквере у Драмтеатра завели уголовное дело»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, оскорбление, полиция, Свердловская область , протесты, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
05 июня в 19:30
С Ольга Славникова
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
14 июня в 19:30
С Виктор Лошак