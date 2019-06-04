Матвиенко рассказала, как стоило сгладить протесты в Екатеринбурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власть могла избежать обострения конфликта в сквере у Драмтеатра. Об этом она сообщила на встрече с общественниками и представителями религиозных объединений в Крыму.

«Сейчас, например, у всех история в Екатеринбурге [на устах]. Я уверена, если бы с самого начала был честный открытый диалог с людьми, то обострения ситуации удалось бы избежать», — цитирует ТАСС.

Конфликт вокруг строительства храма святой Екатерины длится с 13 мая. Протесты сначала пытались подавить силами полиции и Росгвардии. Но потом президент Владимир Путин посоветовал провести опрос, который сможет окончательно определиться с местом строительства храма. Организовывать процедуру будет рабочая группа, в которую входят представителей сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», представители епархии, депутаты, архитектор, юрист и социолог. Первая встреча прошла неудачно, состав группы пытались расширить, а все вопросы сводились к тому, стоит ли оставлять сквер у Драмтеатры в опросном списке. Сегодня, 4 мая, мэрия представит рейтинг площадок, которые жители предлагали в течение десяти дней. Из них оставят пять.