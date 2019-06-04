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Матвиенко рассказала, как стоило сгладить протесты в Екатеринбурге

09:43, 04 Июнь 2019
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Спикер Совфеда нашла самое очевидное решение.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власть могла избежать обострения конфликта в сквере у Драмтеатра. Об этом она сообщила на встрече с общественниками и представителями религиозных объединений в Крыму.

«Сейчас, например, у всех история в Екатеринбурге [на устах]. Я уверена, если бы с самого начала был честный открытый диалог с людьми, то обострения ситуации удалось бы избежать», — цитирует ТАСС.

Конфликт вокруг строительства храма святой Екатерины длится с 13 мая. Протесты сначала пытались подавить силами полиции и Росгвардии. Но потом президент Владимир Путин посоветовал провести опрос, который сможет окончательно определиться с местом строительства храма. Организовывать процедуру будет рабочая группа, в которую входят представителей сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», представители епархии, депутаты, архитектор, юрист и социолог. Первая встреча прошла неудачно, состав группы пытались расширить, а все вопросы сводились к тому, стоит ли оставлять сквер у Драмтеатры в опросном списке. Сегодня, 4 мая, мэрия представит рейтинг площадок, которые жители предлагали в течение десяти дней. Из них оставят пять.

Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, совфед, протесты, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург
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