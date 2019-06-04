К началу июня клещи покусали пять тысяч екатеринбуржцев

Клещи покусали 15,7 тысячи свердловчан к началу июня. Из них пять тысяч екатеринбуржцев, среди которых 753 ребенка. С предварительным диагнозом клещевой энцефалит госпитализировали 71 человека, с иксодовым боррелиозом — 133 человека. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора, самых активных клещей нашли в Пышме, Слободо-Туринском, Байкаловском микрорайонах, Рефтинском, Дегтярске, Асбесте, Ирбите.

В лабораториях проверили 5,9 тысячи паразитов, снятых с людей. Из них антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в 104 пробах (1,7%). В ПЦР на боррелиоз исследовали 5,2 тысячи проб. Возбудителей нашли в 1688 пробах (32%).

В прошлую среду, 29 мая, покусанных клещами свердловчан было на 2,7 тысячи меньше. Кроме того, ЕТВ рассказывал о клещах и о том, как от них спастись, в рубрике «Полезняк».