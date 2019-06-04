Фаворит на пост пресс-секретаря Высокинского сошел с дистанции
14:37, 04 Июнь 2019
Вадим Аверьянов добровольно отказался от борьбы.
Непризнанный пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Вадим Аверьянов отказался от новой должности. В своем решении несостоявшийся спикер Александра Высокинского обвинил СМИ и отдельных журналистов, которые рассказали о его предыдущей деятельности и взглядах.
«Я понял, что они просто используют придуманный ими образ Вадима Аверьянова как таран против Высокинского. Это гнусно, но это, к сожалению, так», — написал Аверьянов в Facebook. Исходя из этого, он решил не подавать заявление на должность пресс-секретаря главы Екатеринбурга.
Ранее вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка отказалась признать победу Вадима Аверьянова в борьбе за пост пресс-секретаря Александра Высокинского. Еще 27 мая на сайте мэрии появилась новость, из которой следует, что вопрос с новым представителем мэра уже решен. Однако, по словам Куземки, Аверьянов лишь лидировал в голосовании, а решающее слово будет все равно за Высокинским.
Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».