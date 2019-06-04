Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Фаворит на пост пресс-секретаря Высокинского сошел с дистанции

14:37, 04 Июнь 2019
at_qjyu-oeu.jpg
Вадим Аверьянов (справа)
Фото: Вадим Аверьянов / «ВКонтакте»
Вадим Аверьянов добровольно отказался от борьбы.
Непризнанный пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Вадим Аверьянов отказался от новой должности. В своем решении несостоявшийся спикер Александра Высокинского обвинил СМИ и отдельных журналистов, которые рассказали о его предыдущей деятельности и взглядах.

«Я понял, что они просто используют придуманный ими образ Вадима Аверьянова как таран против Высокинского. Это гнусно, но это, к сожалению, так», — написал Аверьянов в Facebook. Исходя из этого, он решил не подавать заявление на должность пресс-секретаря главы Екатеринбурга.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка отказалась признать победу Вадима Аверьянова в борьбе за пост пресс-секретаря Александра Высокинского. Еще 27 мая на сайте мэрии появилась новость, из которой следует, что вопрос с новым представителем мэра уже решен. Однако, по словам Куземки, Аверьянов лишь лидировал в голосовании, а решающее слово будет все равно за Высокинским.

Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Фаворит на пост пресс-секретаря Высокинского сошел с дистанции»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Вадим Аверьянов, пресс-секретарь, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
05 июня в 19:30
С Ольга Славникова
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
14 июня в 19:30
С Виктор Лошак