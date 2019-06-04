Фаворит на пост пресс-секретаря Высокинского сошел с дистанции

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« Я понял , что они просто используют придуманный ими образ Вадима Аверьянова как таран против Высокинского. Это гнусно , но это , к сожалению , так», — написал Аверьянов в Facebook. Исходя из этого , он решил не подавать заявление на должность пресс-секретаря главы Екатеринбурга.





Ранее вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка отказалась признать победу Вадима Аверьянова в борьбе за пост пресс-секретаря Александра Высокинского. Еще 27 мая на сайте мэрии появилась новость, из которой следует, что вопрос с новым представителем мэра уже решен. Однако, по словам Куземки, Аверьянов лишь лидировал в голосовании, а решающее слово будет все равно за Высокинским.

Непризнанный пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Вадим Аверьянов отказался от новой должности. В своем решении несостоявшийся спикер Александра Высокинского обвинил СМИ и отдельных журналистовкоторые рассказали о его предыдущей деятельности и взглядах.