Берегите крышу: свердловских водителей предупредили о граде
16:30, 04 Июнь 2019
Штормовое предупреждение продлили до 5 июня.
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 5 июня. В регионе обещают сильные дожди, град и порывы ветра до 25 метров в секунду. «Уралуправтодор» просит водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. О нештатных ситуациях на федеральных трассах можно сообщить в диспетчерскую по телефону 8-800-200-63-06.
Свердловское МЧС рекомендует жителям соблюдать простые меры безопасности: не выходить в туристические походы, ограничить работы на открытом воздухе, не парковать автомобили вблизи деревьев. Если начнется гроза, то не надо прятаться под высокими деревьями, пользоваться мобильными телефонами и бытовыми электроприборами. При граде стоит держаться как можно дальше от окон, выбрать укрытие и защитить голову от осадков, сторониться деревьев.
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