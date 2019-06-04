Берегите крышу: свердловских водителей предупредили о граде 

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 5 июня. В регионе обещают сильные дожди , град и порывы ветра до 25 метров в секунду. « Уралуправтодор» просит водителей быть внимательными , соблюдать дистанцию и скоростной режим. О нештатных ситуациях на федеральных трассах можно сообщить в диспетчерскую по телефону 8-800-200-63-06‬.



