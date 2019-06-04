Автовокзал Екатеринбурга запустит чартеры до Черного моря

Северный автовокзал Екатеринбурга совместно с «Авто-Туром» запустит чартеры до курортов Черного моря. Пассажиры смогут добраться до Краснодарского края, Крыма, Абхазии и Соль-Илецка. Первое отправление из уральской столицы запланировали на 29 июня. Спустя два дня отдыхающие приедут на море. Обратно они отправятся 11 июля. Другие отправления на курорты будут 9, 18, 27 июля и 6, 15, 24 августа. Через каждые четыре часа предусмотрены остановки на 30 минут, чтобы посетить кафе и туалет. Кроме того, три раза в день будут остановки по часу.

Туры до Соль-Илецка запланированы на другие даты. Отправиться туда можно 26 июля, 2, 9, 16, 23 августа. Стоимость тура в Соль-Илецк — четыре тысячи рублей. Отдых в Краснодарском крае, Абхазии и Крыму обойдется в девять, десять и 11 тысяч рублей.

Билеты продают в кассе № 1. Расписание туров смотрите на сайте автовокзала. Подробности спрашивайте с 8:00 до 17:00 по телефону: +79527299444.