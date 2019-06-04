Анна Балтина ответила журналисту «Русского репортера»
13:56, 04 Июнь 2019
Активистка заявила, что Марине Ахмедовой был интересен протест, а не экологическая тема.
Координатор сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина ответила журналистке «Русского репортера» Марине Ахмедовой, которая вчера выпустила обсуждаемый текст о защите сквера у Драмтеатра. Ахмедова брала интервью и у Балтиной, но оно не попало в материал.
«Честно говоря, я намеренно решила не включать интервью с ней в репортаж, потому что, по моему скромному разумению, оно не с лучшей стороны показывало сторонников сквера. Более того, Анна мне в конце запретила его публиковать, посчитав, видимо, что журналист — это обслуга, которой можно что-то запретить или разрешить», — написала Марина Ахмедова в своем телеграм-канале.
По словам Анны Балтиной, журналистка «Русского репортера» интересовалась исключительно протестами, а не экологической составляющей темы. «Она имеет право на свою точку зрения. Но мне с ней не по пути. Я уже обозначила ей свою позицию. Я, прежде всего, экологический общественный деятель. Я про зеленые легкие Екатеринбурга и зеленую пойму реки Исети. А ей экологическая тема была не интересна, ей был интересен протест», — заявила активистка в эфире радио «Эхо Москвы». Балтина добавила, что «запретила публиковать» материал на эмоциях. Также, по ее словам, Ахмедова вела себя грубо.
Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Анна Балтина
координатор сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга»
[Под храм святой Екатерины] мне больше нравится площадка, которая нигде не фигурирует — построить храм на месте снесенной телебашни. Это будет компромисс. Можно будет сохранить уникальную застройку на Чапаева, сделать парком и историческим, и зеленым.
Накануне координатора сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину оштрафовали на 20 тысяч за организацию несанкционированного митинга в сквере у Драмтеатра. В эфире «Эха Москвы» активистка заявила, что будет обжаловать решение суда. Также она раздумывает над тем, чтобы «повлиять на качественный состав городской думы» Екатеринбурга в будущем.
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