Анна Балтина ответила журналисту «Русского репортера»

« Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина ответила журналистке « Русского репортера» Марине Ахмедовой , которая вчера выпустила обсуждаемый , но оно не попало в материал. Координатор сообществаПарки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина ответила журналисткеРусского репортера» Марине Ахмедовойкоторая вчера выпустила обсуждаемый текст о защите сквера у Драмтеатра. Ахмедова брала интервью и у Балтинойно оно не попало в материал.





« Честно говоря , я намеренно решила не включать интервью с ней в репортаж , потому что , по моему скромному разумению , оно не с лучшей стороны показывало сторонников сквера. Более того , Анна мне в конце запретила его публиковать , посчитав , видимо , что журналист — это обслуга , которой можно что-то запретить или разрешить», — написала Марина Ахмедова в своем телеграм-канале.





