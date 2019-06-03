Жертва протестов: суд признал в Анне Балтиной организатора беспорядков

— Почему решили , что она приглашает на публичное мероприятие?

— Непубличное — это когда в актовом зале в школе собираетесь.







Обвинение пытались разбить , поймав свидетеля на недостатке аргументов. Например , почему события в сквере нельзя назвать тем же собранием. Тем более , что сотрудники МОБ присутствовали в сквере , но не требовали свернуть акцию. Аргумент , подтверждающий , что это были массовые беспорядки был таким: « Ломались заборы , люди матерились».



