Жертва протестов: суд признал в Анне Балтиной организатора беспорядков
14:31, 03 Июнь 2019
Девушка получила штраф в 20 тысяч за репост.
Ленинский суд озвучил приговор по делу неформального лидера общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анны Балтиной. Девушку обвинили в организации несанкционированного митинга в сквере у Драмтеатра. Защита Балтиной настаивала на отсутствии состава преступления: девушка не призывала никого прийти в сквер, только репостнула трансляцию в соцсетях. «Полиция сделала ошибочный вывод», — заявила адвокат Ирина Ручко в начале заседания.
Со стороны обвинения выступал представитель министерства общественной безопасности Владислав Щетинин. Он настаивал на том, что Анна Балтина проводила предварительную публичную агитацию именно незаконного мероприятия. Адвокат Балтиной спросила, почему же участникам не сообщили об их несогласованности. «Граждане знают», — ответил Щетинин. В зале засмеялись.
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— Почему решили, что она приглашает на публичное мероприятие?
— Непубличное — это когда в актовом зале в школе собираетесь.
— Непубличное — это когда в актовом зале в школе собираетесь.
Обвинение пытались разбить, поймав свидетеля на недостатке аргументов. Например, почему события в сквере нельзя назвать тем же собранием. Тем более, что сотрудники МОБ присутствовали в сквере, но не требовали свернуть акцию. Аргумент, подтверждающий, что это были массовые беспорядки был таким: «Ломались заборы, люди матерились».
Свидетелем защиты стала консультант уполномоченного по правам человека Анна Деменева. «Уполномоченный считает, что особенность событий в сквере состоит в том, что выражение мнения проходило в форме флешмоба. Реалии меняются. Люди ищут другие формы выражения своего мнения. Это никак не связано с законом о согласовании», — заявила она. А так как люди делали в парке то же, что и в обычное время, то это не делает Балтину организатором акции. Она просто пригласила людей на прогулку.
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За десять дней поступило 11 тысяч вариантов.
Анна Балтина в своем выступлении сообщила, что группа «Парки и скверы Екатеринбурга» регулярно проводила флешмобы. А репост она сделала только, чтобы рассказать своим друзьям и подписчикам. Публикация получила отклик в 15 лайков и 11 репосттов — слишком мелко для организатора акции.
«Это просто действительно очень важная тема для Екатеринбурга. Я себя организатором не считаю», — сообщила Анна Балтина. По ее словам, цель группы — поднять статус зеленых насаждений в Екатеринбурге. А эти ценности могут разделять многие жители. По ее словам, она не является автором трансляции в посте и не размещала ее в сообществе. Во время протестов она репетировала с хором, который готовился к конкурсу. Это подтвердили данные с геолокации.
Несмотря на все доводы, суд признал Анну Балтиной виновной в организации несанкционированного митинга. Она получила максимальное наказание — штраф в 20 тысяч рублей.
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