Высокинский призвал перевести протесты из сквера в СМИ

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Высокинский также назвал « лидеров протеста». Например , Анну Балтину , которая стоит первой в списке мэра. Сегодня , 3 мая , Ленинский районный суд Екатеринбурга признал ее виновной в организации несанкционированного митинга в сквере у Драмтеатра. Обращение мэра Екатеринбурга было опубликовано на официальном сайте городской администрации во время , когда в суде началось заседание по делу Балтиной. « Мы далеки от свободы слова , свободы волеизъявления , свободы передвижения , от правового государства. Я была готова ко всему. Давайте вспомним данные ВЦИОМа: 74% горожан считают , что это неудачное место для строительства для храма. Выбрали крайней? Ну , хорошо , давайте…», сказала Анна после оглашения приговора.





Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский опубликовал открытое письмо к защитникам сквера у Драмтеатра. Градоначальник призвал активистов неи не, а