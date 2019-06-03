Высокинский призвал перевести протесты из сквера в СМИ
14:02, 03 Июнь 2019
Мэр Екатеринбурга обвинил защитников сквера в неопределенности и неорганизованности.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский опубликовал открытое письмо к защитникам сквера у Драмтеатра. Градоначальник призвал активистов не «нагнетать ситуацию» и не «предлагать новые и новые формы и виды протеста», а «четко сформулировать свою позицию».
Высокинский также назвал «лидеров протеста». Например, Анну Балтину, которая стоит первой в списке мэра. Сегодня, 3 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга признал ее виновной в организации несанкционированного митинга в сквере у Драмтеатра. Обращение мэра Екатеринбурга было опубликовано на официальном сайте городской администрации во время, когда в суде началось заседание по делу Балтиной. «Мы далеки от свободы слова, свободы волеизъявления, свободы передвижения, от правового государства. Я была готова ко всему. Давайте вспомним данные ВЦИОМа: 74% горожан считают, что это неудачное место для строительства для храма. Выбрали крайней? Ну, хорошо, давайте…», сказала Анна после оглашения приговора.
Парки и скверы Высокинского
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Я знаю, что многие из вас тщательно «открещиваются» от роли лидеров протеста. Но вы протестовали в сквере и продолжаете протестовать в публичной сфере. Кому нужен этот протест?
Мэр Екатеринбурга порекомендовал сторонникам сохранения сквера перейти в медийную плоскость, а СМИ дать им свои площадки, чтобы озвучить «консолидированное мнение». «Я хочу, чтобы ваши мнения свободно прозвучали на независимой площадке — которой может стать студия радио „Эхо Москвы“, ЕТВ, редакция Е1, 66.ру или любая другая. В немодерируемом прямом эфире и безо всяких купюр», — заявил Александр Высокинский.
ЕТВ всегда был площадкой, на которой свое мнение могла высказать сторонники и противники храмов и скверов, представители власти и священнослужители. За время противостояния в сквере у нас побывали не только его защитники, но и отец Максим Миняйло и протоиерей Вениамин Райников, мы давали слово православным активистам и представителям Фонда святой Екатерины.
Поэтому обращение Александра Высокинского редакции ЕТВ показалось несколько…
странным надуманным. И в ответ мы публикуем отрытое письмо ЕТВ к мэру Екатеринбурга.
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