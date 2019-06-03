В Зеленой Роще снова обсудят спорный проект благоустройства

В Зеленой Роще пройдет очередное обсуждение проекта благоустройства. Вернуться к теме предложил общественник Владимир Злоказов. «Обсудим, как мы дошли до этой ситуации и что делать дальше», — написал он на своей странице в Facebook. Встреча пройдет 4 июля в 19:00 на детской площадке парка.

Мэрия Екатеринбурга уже нашла подрядчика, который воплотит в жизнь спорный проект. В аукционе победила компания «Свердловскавтодор», владельцем которой является УГМК. На благоустройство потратят 116 миллионов рублей. Однако проект вызвал возмущение общественников. Главные претензии — обилие фонарей и вырубка деревьев. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отказался переделывать его, чтобы не терять время. Активисты создали петицию с требованием изменить проект. Под ней подписались три тысячи человек.

О сути спора ЕТВ подробно рассказывал здесь.