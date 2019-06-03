В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

На Среднем Урале 4 июня ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди и ветер до 20-25 метров в секунду. Свердловское МЧС рекомендует жителям соблюдать простые меры безопасности: не выходить в туристические походы, ограничить работы на открытом воздухе, не парковать автомобили вблизи деревьев.

Если начнется гроза, то не надо прятаться под высокими деревьями, пользоваться мобильными телефонами и бытовыми электроприборами. При граде стоит держаться как можно дальше от окон, выбрать укрытие и защитить голову от осадков, сторониться деревьев.

Начало лета в Екатеринбурге будет не таким знойным, как хотелось бы. Жителей уральской столицы ждет не только похолодание, но и дождь. Не забывайте с собой зонт или дождевик, иначе вымокнете и заболеете. А чтобы уберечь себя от простуды, читайте наш прогноз.