В Свердловской области объявили четвертый класс пожароопасности

Лето принесло на Средний Урал не только солнце и теплую погоду, но и пожары. В понедельник, 3 июня, в Свердловской и Челябинской областях ожидается высокая пожарная опасность. Это четвертый класс горимости леса, сообщили ЕТВ в Уралгидрометцентре. Будьте осторожны с пикниками на природе, не забывайте тушить костры.

Но есть один плюс. Неделя выйдет прохладной и дождливой. А это наверняка поможет уберечь природу от пожаров. Самой нелетней окажется среда, 5 июня. Подует сильный ветер, а термометр покажет +12 днем. Подробный прогноз погоды вы можете прочитать здесь.