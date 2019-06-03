В Свердловской области объявили четвертый класс пожароопасности
08:35, 03 Июнь 2019
Будьте осторожны с пикниками на природе.
Лето принесло на Средний Урал не только солнце и теплую погоду, но и пожары. В понедельник, 3 июня, в Свердловской и Челябинской областях ожидается высокая пожарная опасность. Это четвертый класс горимости леса, сообщили ЕТВ в Уралгидрометцентре. Будьте осторожны с пикниками на природе, не забывайте тушить костры.
Но есть один плюс. Неделя выйдет прохладной и дождливой. А это наверняка поможет уберечь природу от пожаров. Самой нелетней окажется среда, 5 июня. Подует сильный ветер, а термометр покажет +12 днем. Подробный прогноз погоды вы можете прочитать здесь.
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