В Екатеринбурге передавили 1,5 тонны контрафактных яблок

Россельхознадзор, таможня, сотрудники ФСБ и транспортная прокуратура провели рейд на плодоовощной базе Екатеринбурга. Во время проверки они нашли санкционные фрукты. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Россельхознадзора, на складе были перемаркированные яблоки. Вместе с тем, владельцы продукции предоставили поддельные документы на нее — декларацию выдали якобы в апреле 2020 года.

Кроме того, грузовые таможенные декларации разрешали ввоз лишь 38 килограммов яблок, а их было 1,5 тонны. Контрафакт изъяли и передавили на полигоне бытовых отходов.