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В Екатеринбурге передавили 1,5 тонны контрафактных яблок

15:47, 03 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Россельхознадзор увидел, что фрукты перемаркированы, а документы подделаны.

Россельхознадзор, таможня, сотрудники ФСБ и транспортная прокуратура провели рейд на плодоовощной базе Екатеринбурга. Во время проверки они нашли санкционные фрукты. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Россельхознадзора, на складе были перемаркированные яблоки. Вместе с тем, владельцы продукции предоставили поддельные документы на нее — декларацию выдали якобы в апреле 2020 года.

Кроме того, грузовые таможенные декларации разрешали ввоз лишь 38 килограммов яблок, а их было 1,5 тонны. Контрафакт изъяли и передавили на полигоне бытовых отходов.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, контрафакт, санкционные продукты, яблоки, Россельзознадзор, Екатеринбург
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