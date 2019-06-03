В Екатеринбурге передавили 1,5 тонны контрафактных яблок
15:47, 03 Июнь 2019
Россельхознадзор увидел, что фрукты перемаркированы, а документы подделаны.
Россельхознадзор, таможня, сотрудники ФСБ и транспортная прокуратура провели рейд на плодоовощной базе Екатеринбурга. Во время проверки они нашли санкционные фрукты. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Россельхознадзора, на складе были перемаркированные яблоки. Вместе с тем, владельцы продукции предоставили поддельные документы на нее — декларацию выдали якобы в апреле 2020 года.
Кроме того, грузовые таможенные декларации разрешали ввоз лишь 38 килограммов яблок, а их было 1,5 тонны. Контрафакт изъяли и передавили на полигоне бытовых отходов.
Контрольная на лето
Советы большим и маленьким екатеринбуржцам: как подготовить себя и ребенка к летнему отдыху.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».