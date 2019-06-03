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Свердловский комбинат питания оштрафовали за сырость на складе

13:31, 03 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Организация, обслуживающая школы, пыталась доказать, что к ним придирается Роспотребнадзор. 

В 2018 сотрудники Роспотребнадзора пришли с внезапной проверкой на первоуральский комбинат общественного питания. Там нашли небольшие нарушения санитарных норм: слишком высокая влажность на складе, плохая мойка и стеллажи. За это организацию, обслуживающую школу города, оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного суда. Представители комбината посчитали такое решение несправедливым и подали апелляцию в свердловский областной суд. Они просили отменить решение, ссылаясь на незначительность выявленных нарушений. Но суд оставил решение без изменений.

Нарушения и правда бывают более значительными. Пищеблок санатория в Нижних Серьгах оштрафовали за рыжих тараканов в столовой. Также выяснилось, что сотрудники столовой не соблюдают правила личной гигиены, работают в ювелирных украшениях и без головных уборов. За эти нарушения предприятие оштрафовали на 35 тысяч рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, штраф, еда, комбинат, овощи, Екатеринбург
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