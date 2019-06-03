Свердловские ветераны полиции отправились в турне по России
18:51, 03 Июнь 2019
По итогам речного круиза издадут книгу.
Свердловские ветераны полиции отправились в Москву для встречи с руководством МВД. Об этом ЕТВ рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.
Акция «Вечная слава городам-героям!» приурочена к 75-летию победы в Великой отечественной войне. В ее рамках 109 уральских ветеранов проедутся по рекам Кама и Волега на теплоходе »Александр Фадеев». Путешествие продлится 15 дней. Делегаты МВД встретятся со своими коллегами из местных ветеранских организаций, обменяются опытом патриотической и общественной работы. Участники турне посетят Пермь, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Кострому и Москву. По итогам речного круиза издадут книгу.
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