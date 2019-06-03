Свердловская прокуратура признала брак с иностранцем фиктивным
Суд Ревды расторг брак, который в октябре 2018 года заключила местная жительница и представитель зарубежного государства.
Сотрудникам прокуратуры удалось выяснить, что, получив свидетельство о браке, молодожены не собирались жить вместе, не планировали иметь детей и вести совместное хозяйство.
Женщина подтвердила, что целью бракосочетания было не создание семьи, а «облегчение прохождения процедур, связанных с осуществлением миграционного контроля», сообщили ЕТВ в прокуратуре Свердловской области.
Суд Ревды рассмотрел иск надзорного органа и принял решение аннулировать запись в книге актов гражданского состояния на основании ст. 27 Семейного кодекса РФ.
«Брак признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью», — говорится в законе.