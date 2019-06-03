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Свердловская прокуратура признала брак с иностранцем фиктивным

12:04, 03 Июнь 2019
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Фото: pixabay.com
Жительница Ревды, выйдя замуж за чужестранца, не планировала создание семьи.

Суд Ревды расторг брак, который в октябре 2018 года заключила местная жительница и представитель зарубежного государства.

Сотрудникам прокуратуры удалось выяснить, что, получив свидетельство о браке, молодожены не собирались жить вместе, не планировали иметь детей и вести совместное хозяйство.

Женщина подтвердила, что целью бракосочетания было не создание семьи, а «облегчение прохождения процедур, связанных с осуществлением миграционного контроля», сообщили ЕТВ в прокуратуре Свердловской области.

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Суд Ревды рассмотрел иск надзорного органа и принял решение аннулировать запись в книге актов гражданского состояния на основании ст. 27 Семейного кодекса РФ.

«Брак признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью», — говорится в законе.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, фиктивный брак, расторжение брака, брак, Ревда, суд, прокуратура Свердловской области
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