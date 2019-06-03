Свердловская прокуратура признала брак с иностранцем фиктивным

Суд Ревды расторг брак, который в октябре 2018 года заключила местная жительница и представитель зарубежного государства.

Сотрудникам прокуратуры удалось выяснить, что, получив свидетельство о браке, молодожены не собирались жить вместе, не планировали иметь детей и вести совместное хозяйство.

Женщина подтвердила, что целью бракосочетания было не создание семьи, а «облегчение прохождения процедур, связанных с осуществлением миграционного контроля», сообщили ЕТВ в прокуратуре Свердловской области.

