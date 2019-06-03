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Свердловчанин потерял смартфон и машину из-за долга по алиментам

12:43, 03 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Приставы узнали, что отец не бедствует и пришли за ним.

Свердловские судебные приставы провели рейд по должникам в Белоярском районе. Их целью стали неплательщики алиментов. Житель Заречного должен был отдавать ребенку четверть зарплаты. Он этого делать не хотел и накопил долг в 680 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Оказалось, что при этом он ездит на Mitsubishi и пользуется смартфоном марки Honor. Приставы арестовали его имущество и выписали штраф в 2,5 тысячи рублей. Если мужчина не вернет долг, то машину и телефон спустят на торгах.

С начала 2019 года жители Свердловской области задолжали три миллиарда рублей по алиментам. У большинства должников есть возможность содержать своего ребенка, но они хотят отомстить бывшим супругам и показать, что без них нельзя обойтись в семье. Чаще всего алиментщикам от 30 до 42 лет.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург
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