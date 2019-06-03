Рабочая группа по храму может затянуть проведение опроса до сентября

В Екатеринбурге состоялось первое заседание рабочей группы по размещению храма святой Екатерины. В самом начале спикер Игорь Володин объявил , что оно будет посвящено организационным вопросам. Все решения по опросу группа будет принимать простым большинством , достаточно 11 голосов. Депутат Константин Киселев предлагал применять решения квалифицированным большинством в 75% — 15 из 20 членов группы. Но предложение не прошло. Каждый участник может выступить два раза за заседание , говорить может по две минуты ( об этом правда все быстро забыли).





Для начала Александр Высокинский предложил включить в состав группы трех представителей епархии ( чтобы уравнять их число со сторонниками сквера) и двух специалистов от мэрии ( юриста и социолога , которые могут представлять их интересы в суде). Общественник Дмитрий Москвин выступил против , предложив в таком случае пригласить тех , кто против строительства храма вообще. По опросу ВЦИОМ таких в городе 18%. « Мы можем бесконечно раздувать состав рабочей группы , но такими темпами мы опрос раньше июля не проведем , можем еще месяцок посидеть », — заявил Высокинский. Константин Киселев предложил оставить экспертов , но без права голоса.