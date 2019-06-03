Рабочая группа по храму может затянуть проведение опроса до сентября
17:35, 03 Июнь 2019
Участники не сошлись во мнении на площадку у Драмтеатра. Опять.
В Екатеринбурге состоялось первое заседание рабочей группы по размещению храма святой Екатерины. В самом начале спикер Игорь Володин объявил, что оно будет посвящено организационным вопросам. Все решения по опросу группа будет принимать простым большинством, достаточно 11 голосов. Депутат Константин Киселев предлагал применять решения квалифицированным большинством в 75% — 15 из 20 членов группы. Но предложение не прошло. Каждый участник может выступить два раза за заседание, говорить может по две минуты (об этом правда все быстро забыли).
Для начала Александр Высокинский предложил включить в состав группы трех представителей епархии (чтобы уравнять их число со сторонниками сквера) и двух специалистов от мэрии (юриста и социолога, которые могут представлять их интересы в суде). Общественник Дмитрий Москвин выступил против, предложив в таком случае пригласить тех, кто против строительства храма вообще. По опросу ВЦИОМ таких в городе 18%. «Мы можем бесконечно раздувать состав рабочей группы, но такими темпами мы опрос раньше июля не проведем, можем еще месяцок посидеть», — заявил Высокинский. Константин Киселев предложил оставить экспертов, но без права голоса.
«Не учтено почти 20%. Они тоже хотят войти в рабочую группу. Аргументы епархии не выдерживают критику. Нет здесь людей против храма. Зачем обострять еще. Если расширяем, то справедливо», - заявил депутат. Дискуссию остановил Илья Захаров: можно же проголосовать, тем более было письменное заявление. Добавились юрист и общественник.
Парки и скверы Высокинского
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Фото: ЕТВ
Далее Высокинский рассказал как будут принимать решение по храму. Сначала составят рейтинг из 15 самых популярных вариантов. Потом архитекторы должны отобрать из них пять по нескольким обязательным критериям: площадка должны быть в центре города, в муниципальной собственности или возможностью выкупа, под ней не должно быть крупных инженерных сетей. Также нельзя использовать землю, на которой размещаются архитектурные памятники федерального значения. Например, как бывшая больница скорой помощи. Пять площадок предложат рабочей группы, которая должна их одобрить и вынести на рейтинговое голосование. Также на этой неделе Высокинский должен встретиться со спонсорами Игорем Алтушкиным и Андреем Козицыным, чтобы узнать, хотят ли они вообще теперь финансировать проект.
Депутат Константин Киселев решил, что из списка нужно убрать все потенциально конфликтные площадки, парки и места общего пользования. В качестве компромисса Высокинский сказал, что готов исключить Зеленую Рощу, но не сквер у Драмтеатра. Также он напомнил, что речь идет только о градостроительных параметрах. В дискуссию вступила Полина Иванова. Она говорила, что он может убрать площадку и прекратить волнения, Высокинский — что он не хочет ущемлять тех, кто за эту площадку.
Фото: ЕТВ
Дмитрий Москвин заявил, что предварительное обсуждение с архитекторами выглядит непрозрачно. «Куда мы спешим? Давайте сделаем его прозрачным и вернем доверие к власти?», — сообщил он. Его поддержала социолог Наталья Маликова «Сколько еще опросов надо провести, чтобы власть поняла, что сквер надо исключить? «. Высокинский снова и снова повторял, что первый опрос показал, что большинство «за». Потом защитники сквера стали говорить, что их ущемляют и им не нравятся депутаты. Это могло продолжаться бесконечно. Но потом мэр взмолился, чтобы участники решили хоть что-нибудь по регламенту. Например, сколько площадок нужно для голосования в каждом районе, чтобы он уже начал составлять смету.
Алексей Вихарев предложил сделать по 20 в каждом районе и назначить опрос на 28 июля, результаты сделать обязательными к исполнению. Наталья Маликова заявила, что в это время все будут в отпусках и лучше провести этот опрос в 20-х числах сентября.
Представитель РПЦ Игумен Вениамин заявил, что церковь не боится результатов опроса, но ему не нравится, что площадку из сквера хотят исключить. Ведь если она никому не нравится, то за нее просто не проголосуют. Также он сообщил, что епархия не настаивает на расширении своей квоты в рабочей группе. Вместо представителей РПЦ решили добавить еще одного технического специалиста. Полина Иванова пыталась добиться большего числа голосов для «Парков и скверов», но вопрос не прошел. Участники рабочей группы так ни о чем не договорились и решили встретиться в следующий понедельник.
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