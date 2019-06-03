Отец Максим Миняйло заговорил о протестах образами «Игры престолов»

Настоятель храма на крови Максим Миняйло использовал образы из « Игры престолов», чтобы рассказать студентам про необходимость строительства храма святой Екатерины. Он рассказал , что Дейенерис Таргариен сменила белую одежду оппозиционера на плащ тирана. Пытаясь освободить людей она не заметила , как превратилась в « черного демона».





« Так сценаристы поставили под сомнение возможность абсолютной власти быть белой — даже если это „ власть хороших людей“. Это я и сказал студентам. Дьявол меняет свой цвет от прикосновения к власти. А Бог не поменяет своего цвета никогда», — цитируют батюшку.





По словам Максима Миняйло вопрос строительства храма тоже разворачивается по такому сценарию « Ведь тут вопрос уже не в том , чтобы отказаться от храма , а в том , чтобы смириться перед злом. <…>Я согласен, что дерево очень важно , я и сам каждый год сажаю деревья. Но с точки зрения иерархии ценностей , даже самое хорошее дерево для нас не может сравниться с храмом».



