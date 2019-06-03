Отец Максим Миняйло заговорил о протестах образами «Игры престолов»
11:06, 03 Июнь 2019
Настоятель храма-на-крови использовал Дейенерис Таргариен чтобы рассказать студентам про власть и бога.
Настоятель храма на крови Максим Миняйло использовал образы из «Игры престолов», чтобы рассказать студентам про необходимость строительства храма святой Екатерины. Он рассказал, что Дейенерис Таргариен сменила белую одежду оппозиционера на плащ тирана. Пытаясь освободить людей она не заметила, как превратилась в «черного демона».
«Так сценаристы поставили под сомнение возможность абсолютной власти быть белой — даже если это „власть хороших людей“. Это я и сказал студентам. Дьявол меняет свой цвет от прикосновения к власти. А Бог не поменяет своего цвета никогда», — цитируют батюшку.
По словам Максима Миняйло вопрос строительства храма тоже разворачивается по такому сценарию «Ведь тут вопрос уже не в том, чтобы отказаться от храма, а в том, чтобы смириться перед злом. <…>Я согласен, что дерево очень важно, я и сам каждый год сажаю деревья. Но с точки зрения иерархии ценностей, даже самое хорошее дерево для нас не может сравниться с храмом».
Настоятель Максим Миняйло приходил в сквер в каждый день протестов и разговаривал с жителями. В прошлый раз он сравнил храм святой Екатерины с Маугли, вокруг которого бродят волки и Шерхан.
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