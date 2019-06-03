На берегу Белоярского водохранилища снесли кафе «Цунами»
18:32, 03 Июнь 2019
Владелец зря начал бизнес на этой земле.
На берегу Белоярского водохранилища снесли кафе «Цунами». Заречный арбитражный суд призвал здание площадью 220 квадратных метров незаконным. Нарушителя просили разобрать кафе самому, но он не мог с ним расстаться, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. После этого судебные приставы выписали ему штраф. Чтобы они не вернулись, владелец разобрал здание сам.
В феврале на Шарташе снесли кафе «Каспий». Областной суд вынес решение о сносе самовольной постройки еще в октябре 2018 года, но хозяин заведения не торопился. Мужчина говорил, что «Каспий» станет летним кафе, но здание выглядело, как объект капитального строительства. Для этих целей участок владельцу кафе не предоставляли. Кроме того, кафе уже сносили в 2016 году, но оно появилось вновь. Когда мужчине запретили выезжать за границу, он решил снести «Каспий».
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