На берегу Белоярского водохранилища снесли кафе « Цунами». Заречный арбитражный суд призвал здание площадью 220 квадратных метров незаконным. Нарушителя просили разобрать кафе самому , но он не мог с ним расстаться , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. После этого судебные приставы выписали ему штраф. Чтобы они не вернулись , владелец разобрал здание сам.

« Каспий». Областной суд вынес решение о сносе самовольной постройки еще в октябре 2018 года , но хозяин заведения не торопился. Мужчина говорил , что « Каспий»

, но здание выглядело , как объект капитального строительства. Для этих целей участок владельцу кафе не предоставляли. Кроме того , кафе уже сносили в 2016 году , но оно появилось вновь. Когда мужчине запретили выезжать за границу , он решил снести « Каспий».

В феврале на Шарташе снесли кафе