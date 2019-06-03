«Мы далеки от свободы слова»: Балтина — о штрафе за пост в соцсетях

Балтина еще не решила , будет ли обжаловать решение суда. В то же время активистка заявила , что продолжит свою деятельность. « Я уже пропустила сегодня первое заседание [рабочей группы по опросу]. Оно очень важное — договориться о принятии решений. Я надеюсь , что ребята без меня справились. Да , я продолжаю работать. […] я считаю , что очень важен городской диалог. И очень важно пробовать устанавливать диалог с властью», — сказала активистка.



