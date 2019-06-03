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«Мы далеки от свободы слова»: Балтина — о штрафе за пост в соцсетях

15:13, 03 Июнь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Активистку признали виновной в организации незаконного митинга в сквере у Драмтеатра. 
Координатор сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина прокомментировала приговор суда, который признал ее виновной в организации несанкционированного митинга в сквере у Драмтеатра и оштрафовал на 20 тысяч.
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Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Естественно, я его [приговор] считаю несправедливым и мне все это кажется абсурдным. Мы далеки от свободы слова, свободы волеизъявления, свободы передвижения, от правового государства. Я была готова ко всему […] Нашли человека, которому что-то приписали. Давайте вспомним данные ВЦИОМа: 74% горожан считают, что это неудачное место для строительства для храма. Выбрали крайней? Ну, хорошо, давайте…

Анна Балтина
координатор сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга»
Балтина еще не решила, будет ли обжаловать решение суда. В то же время активистка заявила, что продолжит свою деятельность. «Я уже пропустила сегодня первое заседание [рабочей группы по опросу]. Оно очень важное — договориться о принятии решений. Я надеюсь, что ребята без меня справились. Да, я продолжаю работать. […] я считаю, что очень важен городской диалог. И очень важно пробовать устанавливать диалог с властью», — сказала активистка.

Корреспондент ЕТВ с места событий сообщает, что после приговора Анне Балтиной хлопали со словами «сейчас делается история России», а судье кричали «позор», когда зачитывалось решение.
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Комментарий Анны Балтиной после приговора

Видео: ЕТВ

Скверная история
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Авторы:
Арина ОсиповаМихаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Скверная история, приговор, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург, Анна Балтина
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