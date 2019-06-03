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Мэрия Екатеринбурга составит рейтинг мест под храм к 4 июня

14:21, 03 Июнь 2019
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Фото: проектная документация
За десять дней поступило 11 тысяч вариантов. 

За десять дней в мэрию Екатеринбурга поступило 11 тысяч предложений по расположению храма святой Екатерины. Из самых популярных из них сформируют рейтинг. Опубликуют его уже 4 июня, сообщили в пресс-службе мэрии. После этого планируют провести рейтинговое голосование и выбрать одну единственную площадку. После этого место рассмотрят спонсоры строительства сквера.

Ранее мэр Александр Высокинский называл в числе самых популярных вариантов сквер у метро «Динамо», место заброшенной гостиницы «Дели» и отвергнутый проект храма-на-вожде. Также популярен пустырь на Фурманова — Белинского. Глава Екатеринбурга также не исключил из списка площадку в сквере у Драмтеатра. ЕТВ публиковал примерный список.

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В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, мэрия, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
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