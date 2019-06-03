«Я как будто заболел»: Алтушкин — о протестах в сквере Екатеринбурга

Глава РМК Игорь Алтушкин впервые прокомментировал протесты против строительства храма святой Екатерины. В интервью «Русскому репортеру» он рассказал, что жители отбили у него желание делать что-то на благо города. «Я в гармонии со своей душой, потому что цели мои были искренними и бескорыстными. Мы хотели, чтобы у города появился храм его покровительницы. Но сейчас мы не готовы к обратной связи. Я не готов. Пусть пройдет время. Должно пройти время… Я не знаю, заслужил этот город храм или не заслужил. Вот в чем вопрос. Потому что Екатеринбургом-то мы стали, а ведем себя как Свердловск»

Алтушкин добавил, что будет реагировать на неудачи как бизнесмен: займет выжидательную позицию, а после — все проанализирует. Предпринимателя задело, что его выставили «неправильным» благотворителем, хотя он делал все не ради хайпа. А социальные проекты он бросать все равно не собирается. Может когда-нибудь отойдет и от протестов.

«Я не могу сейчас открыть свое сердце и закричать: «Мы снова будем для вас все делать!» Мы ведь тоже люди, тоже имеем право переживать. Вот вы вышли против храма, а я как будто заболел. Потом начнется реабилитация. И когда город выберет новое место, я снова скажу: «Обращайтесь».



Предприниматель также добавил, что не считает ошибкой участие академии единоборств в разгоне протестов. По его словам, они пришли в сквер по своей инициативе. Ребят возмутило отношение народа к ЧОПовцам, которые охраняли камень, подготовленный для официальной закладки.

«Эти активисты окружили десятерых чоповцев, которые охраняли последний рубеж — закладной камень. В ребят уже чинарики начали бросать. Показать вам видео?«

Начало строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, привело к продолжительным протестам. В первый день разгонять людей с площадки пришли бойцы академии единоборств РМК. После территорию взяла под охрану Росгвардия. По предложению Владимира Путина место строительства храма решит опрос. Результаты исследования ВЦИОМ рассказали, что 74% жителей против площадки в сквере. Однако территорию и проект отстаивает епархия. Спонсоры отошли в сторону и ждут, когда им предложат окончательное место для строительства.