В Екатеринбурге хотят спасти от сноса башню на улице Червонной
15:36, 02 Июнь 2019
Главный аргумент местных властей: это здание не имеет хозяина, а реконструировать его слишком дорого.
Спасти нельзя снести! Где поставить запятую? После слова «спасти» — я так считаю!» — написал призыв в фейсбуке городской активист рассказал Ильдар Хабибуллин. Местные власти начали демонтаж водонапорной башни на сортировке. Чтобы помешать этому, защитники здания решили провести на площадке рядом субботник и концерт.
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Фото: страница Ильдара Хабибуллина в фейсбуке
«Большую часть жизни я прожил на Сортировке. В течение года один из жителей района писал письма в разные инстанции, чтобы провели реконструкцию башни, но в итоге ее решили просто снести. Самый главный аргумент властей, что она бесхозная. Но даже никакого обследования не проводилось!», — рассказал Ильдар Хабибуллин.
Городдской активист ищет сторонников, а также контакты подрядчика, которому местные чиновники поручили демонтаж башни.
«Можно выйти на диалог, договориться с подрядчиком, чтобы без изменения цены он вместо сноса произвел консервацию лучше. У нас нет желания выходить на конфликт с кем-либо», — подчекрунл Ильдар Хабибуллин.
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