В Екатеринбурге хотят спасти от сноса башню на улице Червонной

«Большую часть жизни я прожил на Сортировке. В течение года один из жителей района писал письма в разные инстанции, чтобы провели реконструкцию башни, но в итоге ее решили просто снести. Самый главный аргумент властей, что она бесхозная. Но даже никакого обследования не проводилось!», — рассказал Ильдар Хабибуллин.

Городдской активист ищет сторонников, а также контакты подрядчика, которому местные чиновники поручили демонтаж башни.

«Можно выйти на диалог, договориться с подрядчиком, чтобы без изменения цены он вместо сноса произвел консервацию лучше. У нас нет желания выходить на конфликт с кем-либо», — подчекрунл Ильдар Хабибуллин.